Com gol de Montillo, Botafogo goleia o Rio Branco em amistoso

O Botafogo se prepara para o início agitado de temporada e, neste domingo, a equipe realizou um amistoso em Cariacica. Os alvinegros mostraram força e golearam o Rio Branco por 4 a 0. O destaque foi o gol marcado por Montillo, ainda no primeiro tempo. Rodrigo Pimpão marcou duas vezes e Sassá completou o placar.

Os cariocas passam a mirar a estreia no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, contra o Madureira, em Moça Bonita. No dia 1º de fevereiro, será a vez do Botafogo enfrentar o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores, no estádio Nilton Santos.

O jogo – O Botafogo começou o amistoso com a seguinte escalação: Gatito Fernandez, Jonas, Emerson Silva, Renan Fonseca e Victor Luis; Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger. Os alvinegros buscaram o gol desde os primeiros minutos e quase abriram o placar aos quatro minutos, em chute de Roger.

Aos oito, o Botafogo chegou ao gol em Cariacica. Jonas recebeu lançamento de Montillo e cruzou. O goleiro Jaime saiu mal e a bola sobrou para Airton. O volante tocou para Rodrigo Pimpão colocar para as redes.

O gol não diminuiu a intensidade do Botafogo, que chegou ao segundo aos 11 minutos. Em contra-ataque rápido, Roger lançou Rodrigo Pimpão, que acertou chute de primeira, sem chance para Jaime. Depois do segundo gol, os cariocas passaram a administrar o jogo, principalmente por conta do calor no Espírito Santo. Com isso, o Rio Branco conseguiu equilibrar as ações, mas pouco assustou o goleiro Gatito Fernández.

O Botafogo seguia sendo perigoso quando atacava e quase marcou aos 33 minutos, em chute de Rodrigo Pimpão, que parou em grande defesa de Jaime. Aos 41, porém, os alvinegros chegaram ao terceiro gol. Montillo foi lançado e chutou cruzado, sem chance para o goleiro do Rio Branco.

No segundo tempo, o técnico Jair Ventura mudou a equipe inteira do Botafogo, que foi a campo com a seguinte formação: Helton Leite; Marcinho, Marcelo, Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Dudu Cearense, Camilo, Pachu e Leandrinho; Sassá.

Os cariocas não demoraram para marcar e, aos cinco minutos, chegaram ao quarto gol. Sassá recebeu passe na área e chutou no canto. Após o bom início, o Botafogo passou a ter dificuldade em criar boas jogadas. Somente aos 23, os alvinegros desperdiçaram a chance de aumentar. Marcinho cruzou pela esquerda e Pachu cabeceou no travessão.

Com o passar do tempo, o Rio Branco tentou avançar, mas deixava espaços na defesa. O Botafogo aproveitava para contra-atacar e teve outra boa chance aos 32 minutos, em chute de Sassá.

Na parte final do jogo, o técnico Jair Ventura ainda colocou o volante Fernandes e o meia Gustavo, nas vagas de Dudu Cearense e Camilo, respectivamente. O Botafogo optou por administrar o resultado para evitar problemas antes da estreia no Campeonato Carioca.