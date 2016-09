Ciclista iraniano morre após sofrer acidente de estrada no Rio 2016

O iraniano Bahman Golbarnezhad morreu na tarde deste sábado após sofrer um grave acidente durante a prova de ciclismo de estrada, nesta manhã, no penúltimo dia dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O atleta de 48 anos caiu com sua bicicleta fora do percurso de 15km nas proximidades da Prainha, no Recreio dos Bandeirante, Zona Oeste da capital fluminense. O asiático, que bateu com a cabeça, foi encaminhado para um hospital na Barra da Tijuca já em estado grave.

A categoria C4-5 é específica para atletas amputados, com potência muscular ou coordenação limitadas, que competem em bicicletas normais. Nessa prova, o brasileiro Lauro Chaman conquistou a medalha de prata.

Na última quarta-feira, Bahman Golbarnezhad disputou a prova de contrarrelógio C4 no mesmo trajeto da competição deste sábado, terminando em 14º lugar.