Brasil se recupera da má estreia e vence a Polônia no mundial de Handebol

Depois de ser arrasado em seu primeiro confronto no Campeonato Mundial masculino de 2017, perdendo para a França por 31 x 16, o Brasil conseguiu se recuperar. Voltando à quadra neste sábado (14), a equipe verde e amarela fez uma apresentação consistente e derrotou a Polônia por 28 x 24.

A vitória deu vida à Seleção Brasileira na tabela do Grupo A da competição e serviu para colocar os poloneses, que conheceram sua segunda derrota em solo francês nesta tarde, entre os últimos colocados.

O próximo compromisso dos brasileiros será neste domingo (15), às 17h45, contra o Japão. Já a seleção polonesa tenta se recuperar da situação complicada encarando a Rússia, na segunda-feira (16).

Logo nos primeiros instantes do confronto, o Brasil já mostrou que estava focado em busca da primeira vitória no Mundial. A equipe comandada por Washington Nunes abriu 4 x 0 logo de cara e não foi mais ultrapassada no placar.

Apesar da superioridade e do handebol arrasador dos brasileiros, que saíram do primeiro tempo vencendo por 16 x 11, os poloneses cresceram no jogo e até esboçaram a chance de empatar. O sistema defensivo verde e amarelo, porém, seguiu funcionando para dar a vitória à Seleção.