Brasil perde para a Suíça em último teste antes do Mundial de handebol

A Seleção Brasileira masculina de handebol encerrou sua participação no torneio amistoso Yellow Cup com derrota. Neste domingo, o time verde e amarelo foi superado pelo Suíça, dona da casa, por 27 a 25.

O Brasil começou melhor, abrindo quatro gols de diferença: 11 a 7. Antes do intervalo, a equipe de Washington Nunes viu a Suíça reagir, e o primeiro tempo terminou com empate no placar: 14 a 14.

O segundo tempo seguiu equilibrado, e assim permaneceu o duelo até o final. Nos momentos decisivos da partida, os suíços foram mais eficientes e garantiram a vitória.

Apesar do resultado negativo, o Brasil saiu com saldo positivo do torneio amistoso, após duas vitórias e uma derrota. Agora, o time nacional se prepara para a estreia no Mundial da modalidade realizado na França, que começa no próximo dia 11.