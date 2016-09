Brasil leva a medalha de ouro no Futebol de 5 Paralímpico

O Brasil segue imbatível no Futebol de 5. Neste sábado (17), o time nacional garantiu o quarto título paralímpico consecutivo ao vencer o Irã por 1 x 0, com gol de Ricardinho. Desde que a modalidade entrou no programa das Paralimpíadas, em Atenas 2004, os brasileiros não ficaram com uma medalha diferente da dourada.

O Brasil começou o jogo de maneira agressiva, empurrando o Irã para o campo de defesa. Com Ricardinho inspirado, os donos da casa obrigaram o goleiro iraniano a trabalhar desde início da partida. Na marca de 12 minutos, os brasileiros abriram o placar, justamente com Ricardinho. O camisa 10 passou por dois marcadores e bateu debaixo das pernas do goleiro.

O Brasil não diminuiu o ritmo depois do gol e seguiu pressionando o adversário. Jefinho quase ampliou instantes depois após bela jogada individual. Aos 20 minutos, Ricardinho fez grande jogada individual e acertou o travessão de Shojaeiyan.

Na etapa final, os brasileiros permaneceram com uma postura ofensiva e tiveram chances de ampliar logo no início, com Nonato e Jefinho. Em desvantagem, o Irã ensaiou uma pressão, mas esbarrava nos desarmes de Cássio e nas defesas de Luan. Com atuação segura, o Brasil administrou o resultado para conquistar mais um título paralímpico do futebol de 5.