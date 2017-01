Brasil encara Equador pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador, às 23h30min (de Brasília), desta segunda-feira, no estádio Atahualpa, em Quito, na partida principal da rodada de abertura do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20.

Terceiro colocado no Grupo A, com uma derrota, a equipe dirigida por Rogério Micale vai reeencontrar os donos da casa que se classificaram na primeira colocação da chave, embora com a mesma pontuação alcançada pelo Brasil. Na primeira fase, os brasileiros venceram os equatorianos por 1 a 0, gol do atacante Felipe Vizeu.

Rogério Micale espera uma partida muito difícil porque, além de contar com o apoio da torcida, a equipe do Equador mostrou um bom futebol na fase de classificação. Micale acredita que o Brasil possa fazer prevalecer a sua condição técnica. O treinador confia muito no entrosamento e agressividade da dupla de atacantes formado por Felipe Vizeu e Richarlison para conquistar mais uma vitória diante do Equador. Na primeira fase, a equipe da CBF sofreu apenas uma derrota, diante da Colômbia, quando já estava com a classificação assegurada para o hexagonal decisivo.

Mais dois jogos serão disputados pela primeira rodada. As 19h, a Colômbia,segunda colocada no grupo A, encara a Venezuela que empatou quatro vezes e garantiu a vaga em terceiro lugar do seu grupo.

No outro jogo da fase final da competição, Uruguai e Argentina se enfrentam às 21h15min(de Brasília) no estádio Atahualpa. Os uruguaios fizeram a melhor campanha entre todas as seleções e ficaram com a liderança do Grupo B com oito pontos ganhos. A Argentina ficou com a segunda colocação da mesma chave com seis pontos ganhos. As duas equipes ainda estão invictas na competição.