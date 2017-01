Botafogo enfrenta Madureira na estreia do Campeonato Carioca

Tweet no Twitter

De olho na Libertadores, o Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira contra o Madureira, em Moça Bonita. O técnico Jair Ventura vai escalar o que tem de melhor antes do duelo contra o Colo Colo-CHI, na próxima semana, pela competição continental.

Os alvinegros tiveram pouco tempo para se preparar visando o início da temporada. O Botafogo fez somente um jogo antes da estreia no Estadual, mas goleou o Rio Branco-ES, no fim de semana, no Espírito Santo. Para o atacante Rodrigo Pimpão, a equipe deve repetir o bom desempenho mostrado em Cariacica.

– Temos que começar forte como no amistoso. Era a impressão que ficaria. Se a gente perde, as pessoas falariam mal. Entraremos com força total e pensando na vitória. Estamos nos doando ao máximo e procurando entender o que o Jair está querendo – disse.

O volante Bruno Silva destacou que o Botafogo terá compromisso difícil em Moça Bonita. No entanto, o jogador espera que os alvinegros não sejam surpreendidos logo na primeira partida do Campeonato Carioca.

– O Madureira tem jogadores experientes. O Jair vem conversando conosco para que possamos entrar cientes das dificuldades. O Carioca vai ser um campeonato muito disputado e teremos algumas surpresas durante a competição. Nossa Libertadores começa amanhã com um jogo difícil, mas não teremos surpresa – declarou.

Para esta partida, Jair Ventura não fez mistério e confirmou a escalação que iniciou o amistoso contra o Rio Branco. O meia Camilo, que está com a Seleção Brasileira, está fora. Além dele, o zagueiro Joel Carli e o meia João Paulo, que se recuperam de lesão, também não serão opções. A grande novidade para a torcida será a presença do meia Montillo, principal contratação alvinegra para a temporada.

Pelo lado do Madureira, o técnico PC Gusmão espera poder surpreender os alvinegros. O Tricolor Suburbano vem trabalhando no horário da partida para ambientar os atletas para o calor em Moça Bonita. Mesmo, o treinador sabe que será uma estreia difícil.

– O Botafogo já tem uma estrutura, não fugiu do que vinha fazendo em 2016. A gente já sabe da dificuldade e vem conversando desde sempre sobre isso, mas nossa proposta também é de buscar o resultado positivo porque temos ambições na competição – comentou.

Para fazer bonito no Estadual, a equipe conta com alguns jogadores experientes, como os atacantes Soares e Souza, além do lateral Wellington Saci.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X BOTAFOGO

Local: estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de janeiro de 2017, quarta-feira

Hora: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Antonio Silva dos Santos

Assistentes: Wagner de Almeida Santos e Daniel do Espírito Santo

BOTAFOGO: Gatito Fernandez, Jonas, Emerson Silva, Renan Fonseca e Victor Luis; Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger

Técnico: Jair Ventura

MADUREIRA: Rafael, Felipe Formiga, Fabio Braz, Jorge Filipe e Wellington Saci; William, Leandro Carvalho, Jefferson Maranhão e Douglas Lima; Soares e Souza

Técnico: PC Gusmão