Bellucci perde duas posições em ranking da ATP; Monteiro volta ao top 100

O ranking mundial da ATP, que classifica os tenistas masculinos conforme suas performances nos torneios mais recentes, foi atualizado nesta segunda-feira. E apesar de não apresentar mudanças drásticas, os brasileiros tiveram seus postos alterados em relação ao lugar que ocupavam na relação anterior.

O desempenho do Brasil na Copa Davis, onde acabou eliminado para a Bélgica na repescagem para o Grupo Mundial, certamente não ajudou Thomaz Bellucci. O paulista segue como o melhor brasileiro classificado na categoria simples, entretanto, perdeu duas posições e caiu para a 81ª colocação.

Thiago Monteiro, por outro lado, conseguiu leve melhora, e voltou a figurar entre os 100 melhores tenistas do mundo, já que subiu dois postos e fica, até a próxima atualização, na posição 99 do ranking.

Na parte de cima da lista não houveram alterações, e o sérvio Novak Djokovic segue como o tenista número 1 do mundo, com o britânico Andy Murray em segundo, e o suíço Stan Wawrinka, campeão do Aberto dos Estados Unidos, em terceiro. Os multi campeões Rafael Nadal e Roger Federer são, respectivamente quarto e sétimo colocados.