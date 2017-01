Barcelona e Bilbao fazem confronto dos maiores campeões da Copa do Rei

Depois de golear o Hércules por 8 a 1 no placar agregado pela primeira fase da Copa do Rei, o Barcelona agora terá um confronto complicado nas oitavas de final da competição: o Athletic Bilbao, tradicional equipe basca responsável pelo único fracasso do Barça na temporada de estreia de Luis Enrique, em 2014/15. O primeiro confronto entre as equipes acontece nesta quinta-feira, às 18h15 (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbau.

No jogo que marca o encontro dos dois maiores campeões da Copa (Barcelona com 28 títulos e Bilbao, 23), tanto Luis Enrique quanto Ernesto Valverde, técnico do Athletic, adotaram a mesma estratégia e não revelaram qualquer detalhe sobre as formações que entrarão em campo nesta quinta.

Com Jasper Cillessen fora desde o fim de dezembro devido a uma lesão na panturrilha, cresce a expectativa para a entrada de Jordi Masip, terceiro arqueiro da equipe, formado nas categorias de base do clube catalão. O espanhol jogou na equipe B do Barcelona de 2009 a 2014, mas ainda não conseguiu grandes oportunidades no time principal.

“Não se trata de dar uma competição para cada goleiro e sim de saber o que é o melhor para a equipe. Todos os jogadores estão preparados para competir”, afirmou Lucho durante sua coletiva nesta quarta-feira. O treinador ainda garantiu que já tem seus onze titulares definidos para a partida.

No último confronto entre as equipes, também no San Mamés, quem se deu melhor foi o Barcelona. Jogando pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, em agosto de 2016, a equipe blaugrana venceu com um gol do meia croata Ivan Rakitic.

“É muito difícil analisar uma equipe como esta, de muita tradição. Eles são muito valentes, gostam de marcar perto do gol e não dar tranquilidade. Na Liga fomos muito bem e assim não tivemos problemas. Na Copa eles vêm motivados porque tem muito histórico na competição”, acrescentou Enrique.

O técnico da equipe catalã também exaltou o ambiente que a torcida do Bilbao gera em seus domínios e deu o tom para este que é o primeiro jogo do Barça em 2017. “Estes meses de janeiro e fevereiro serão chave para ver a progressão da equipe nesta competição. Em Bilbao veremos que armas têm o Athletic, que sempre chega com muita pressão. Não é mais fácil nem mais difícil. Será igualmente complicado pela equipe e pelo ambiente que San Mamés gera. Estou seguro de que vamos estar em um bom nível”, completou o treinador.

Começando o ano, o técnico do Barcelona se mostrou surpreso com o condicionamento físico de seus atletas na reapresentação após as férias. Luis Enrique ainda falou sobre as especulações de sua possível saída do clube, sendo Valverde um dos possíveis nomes veiculados ao Barça.

A partida de volta que decidirá a vaga nas quartas de final acontecerá na próxima quarta, dia 11, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, novamente às 18h15.