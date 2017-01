Atlético-MG não estreia bem, mas consegue vitória magra em casa

O torcedor atleticano que teve presença considerável no Independência na tarde deste sábado na estreia no Galo na temporada, esperava algo melhor. A vitória por 1 a 0 sobre o América-TO, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, deixou uma ponta de decepção, mas, também, a expectativa de melhora no decorrer da temporada.

O Galo fez um primeiro tempo mais consistente, sendo o principal time do jogo e dominando as ações. Isso, no entanto, não era convertido em gols. A tranquilidade nas arquibancadas, porém, seguiu normal. A etapa complementar foi mais assustadora para o Atlético. Depois de marcar seu primeiro gol, com Fred, de pênalti, a equipe preto e branca passou a sofrer e ver o time visitante chegar em algumas oportunidades com perigo.

O Galo agora se prepara para jogar contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, pela Primeira Liga, em duelo no Mineirão, com torcida dividida depois de anos.

Primeiro tempo

O Atlético começou o jogo claramente sentindo os problemas do entrosamento e, em alguns pontos, até mostrando pouca compreensão do novo trabalho do técnico Roger Machado. A equipe esbarrava em erros no meio e tinha dificuldades de infiltrar, não por uma defesa bem montada, mas por não conseguir colocar bolas para os atacantes.

A primeira grande chegada atleticana foi aos 9 minutos. A equipe preto e branca encaixou os passes no meio e Yago apareceu como elemento surpresa no ataque. Ele cruzou e a bola encontrou Otero que finalizou e a zaga tirou com dificuldade.

Aos poucos o Galo foi se encontrando em campo, mas ainda com certa dificuldade para se impor como mandante. Outra boa chegada atleticana aconteceu após a metade do primeiro tempo, com Otero, que cobrou falta e mandou no travessão.

Na medida que o confronto ia ganhando o fim do primeiro tempo, o Atlético foi ganhando mais corpo – talvez aproveitando, inclusive, a diferença na preparação física de cada lado. O Galo foi chegando cada vez com mais facilidade e pouco sofria em seu campo defensivo. Era possível destacar a boa participação de Otero e Cazares, mas certa ineficiência de Fred que perdeu, pelo menos, duas oportunidades boas de abrir o marcador.

Segundo tempo

O Galo voltou de forma parecida na etapa complementar. O diferencial foi aos 8 minutos do segundo tempo, quando Fred recebeu uma bola improvável na área, fez o pivô, foi segurado, e o árbitro anotou um pênalti, no mínimo, discutível. Na cobrança, o camisa 99 balançou as redes e deu inicio ao placar alvinegro.

Atento a apresentação ruim do jovem Clayton – que ainda não justifica o investimento por ele em 2016 – Roger Machado mandou para o jogo Maicosuel, que era titular da equipe nos jogos amistosos da pré-temporada. Taticamente a postura alvinegra não mudou, o Galo seguiu com o 4-2-3-1 atacando e 4-4-2 defendendo.

Aos 23, Pedrinho teve a principal chance do América no jogo. Após vacilo da zaga alvinegra, o jovem recebeu a bola na área e chutou, mas a defesa conseguiu tirar à redonda.

O segundo tempo, no entanto, era bem frio, apesar do gol inicial ter saído nele. O jogo em vários momentos ficou sem graça, sem oportunidades, com pouca criatividade. E detalhe: o Atlético em parte dele sendo pior em campo.

Para incendiar o jogo, o América passou a ser mais agressivo. O time do interior de Minas Gerais chegava com perigo e dava dificuldades ao goleiro Giovanni. O Galo, no entanto, garantiu a vitória que foi o primeiro passo da temporada.

Mais da 1ª rodada

Em Muriaé, o Uberlândia estreou bem no Campeonato Mineiro e bateu o Tricordiano por 1 a 0. Na próxima rodada o Verdão enfrenta o Democrata, no Parque do Sabiá, enquanto a equipe de Três Corações terá o Cruzeiro pela frente, no Mineirão, ambos duelos no domingo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 AMÉRICA-TO

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 28 de janeiro de 2017, sábado

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Gabriel Murta Barbosa Maciel

Assistentes: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo e Magno Arantes Lira

Cartões amarelos: ATLÉTICO-MG: Rafael Carioca. AMÉRICA-TO: Emerson e Pedrinho.

GOL:

ATLÉTICO-MG: Fred, aos 9 minutos do 2T.

ATLÉTICO-MG: Giovanni, Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana, Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Cazares, Otero (Hyuri), Clayton (Maicosuel); Fred (Lucas Pratto).

Técnico: Roger Machado.

AMÉRICA-TO: Marcelo Carné, Gleissinho, Emerson Souza, Diego Rosa, Bruno barros, Kalu, Luizinho (Geovane), Pedrinho, Leandro Cruz, Deyvison (Ramon), Vieira (Somália). Técnico: Marcelo Buarque.