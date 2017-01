Após sofrer insulto racista, Vasco recebe apoio de grandes clubes no Twitter

Após vencer o River Plate, da Argentina, por 1 a 0 e ficar com o terceiro lugar da Copa Flórida, o Vasco foi às redes sociais repercutir o triunfo. O que não se esperava, mas que ainda acontece, são os insultos racistas. Um perfil, aparentemente argentino, respondeu o Gigante da Colina no Twitter com extrema infelicidade: teve racismo e citação, com muito mau gosto, à Chapecoense.

A resposta do Cruzmaltino foi rápida. O perfil oficial da equipe do Rio de Janeiro fez questão de lembrar que o clube foi o primeiro a abrir as portas aos negros, além de dar apoio aos operários à época.

Em pouco tempo, a publicação ganhou força com a solidariedade de clubes do Brasil e até mesmo de Portugal. Muitos deixaram a rivalidade de lado e procuraram reiterar que não existe espaço para atitudes do gênero – existindo, todos entrarão juntos na causa. Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG estão entre os que fizeram questão de dar apoio. O apoio veio também do futebol europeu. O Belenenses, de Portugal, foi outro clube a se manifestar contra o ato.

Graças ao Vasco, os negros e operários tiveram apoio no futebol. Nos orgulhamos disso e temos vergonha de pessoas como você! https://t.co/liq0sCluLV — Vasco da Gama (@vascodagama) January 21, 2017

Alô, @vascodagama! Estamos juntos na luta pelo fim do racismo! 👊🏾💥 https://t.co/8TdcO4qoIA — Corinthians (@Corinthians) January 21, 2017

Estamos com vocês no combate ao racismo, @vascodagama. https://t.co/ad9FBigM20 — SE Palmeiras (@SEPalmeiras) January 22, 2017

A última mensagem ficou para a torcida. Luan, torcedor do Vasco, publicou um vídeo onde os torcedores cantam a música que exalta o Gigante da Colina por ser o primeiro a dar espaço aos negros e operários no futebol.