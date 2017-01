Após gol e assistências, Guerrero e Diego se rendem à estreia de Trauco

Guerrero marcou dois gols na goleada do Flamengo sobre o Boavista por 4 a 1, mas talvez o maior destaque do Rubro-Negro tenha sido mesmo o lateral peruano Trauco, que anotou um tento e ainda deu duas assistências, sendo uma delas para seu compatriota centroavante abrir o placar. Companheiros de seleção, Guerrero a atuação do ala.

“O Trauco é um grande jogador e a gente tem um entrosamento da seleção. O time tem se entrosado pela pré-temporada que fizemos há uns 15, 20 dias”, afirmou o centroavante.

Outro atleta que foi beneficiado pela belíssima estreia de Trauco foi Diego, qua também teceu elogios ao novo companheiro. Já nos acréscimos da segunda etapa, o meia recebeu lindo cruzamento do peruano e não desperdiçou.

“Graças a uma grande assistência do Trauco eu fiz o gol. O grupo está crescendo e mantivemos a base. Vamos aumentar o entrosamento com os poucos jogadores que chegaram e agora vamos aprimorar o físico. Esse resultado nos deixa bem motivados”, afirmou Diego.

Por fim foi a vez de o próprio Trauco comentar sua estreia. O jogador chegou para brigar por uma posição com Jorge, mas com a venda do atleta cria da Gávea para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, o peruano deve assumir a titularidade do Flamengo.

“Muito contente por isso. Eu vinha trabalhando duro para este momento. Estou muito contente pelo grupo. O mais importante é que a equipe jogou muito bem. Acho que o cruzamento para o gol do Guerrero foi muito importante porque deu confiança para seguir no ataque”, finalizou.