Após as Olimpíadas, Alison e Bruno levam o ouro no Canadá

A dupla Alison e Bruno Schmidt conquistou a medalha de ouro nas finais do Circuito Mundia, no Canadá, ao vencer os também brasileiros Pedro Solberg e Evandro por 2 sets a 0, com duplo 21/19, garantindo o bicampeonato da competição.

No primeiro torneio depois do ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Alison e Bruno Schmidt mostraram a mesma sintonia que garantiu a medalha olímpica e venceram todos os jogos que participaram no Canadá, sem perder nenhum set.

“Alison e eu somos muito competitivos, gostamos sempre de incentivar um ao outro, especialmente nos momentos difíceis. E quando temos torneios como esse, só olhar em volta, Toronto fez um trabalho incrível, os torcedores brasileiros vieram em massa, a torcida local também deu um show. São coisas que vou guardar na minha memória para o resto da vida, foi muito especial vencer novamente o Finals”, exaltou Bruno Schmidt.

Medalha de prata, Pedro Solberg se mostrou feliz com o rendimento da dupla com Evandro no duelo após os Jogos. Na competição, os brasileiros acabaram caindo ainda nas quartas de final. “É um jogo difícil, eles possuem uma combinação de bloqueio e defesa muito forte. Não tivemos um bom resultado nos Jogos, mas mostramos como somos fortes, um ouro em Long Beach e uma final em Toronto agora”, comentou.