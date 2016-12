Após aposentadoria, Ibra pode se tornar auxiliar de Mourinho no United

Quem vê as atuações de gala de Zlatan Ibrahimovic no futebol inglês mal se lembra que ele já tem 35 anos. E o Manchester United já trabalha com a ideia de aposentadoria do atleta e pensa em uma possibilidade para o atacante quando ele pendurar as chuteiras. Isso, de acordo com o jornal Daily Star, que noticiou um projeto do clube em transformar o sueco em auxiliar do técnico José Mourinho, no futuro.

De acordo com a publicação, a nova função do camisa 9 já poderia começar a ser exercida em breve. Com contrato até julho de 2017, o centroavante poderia integrar o staff do técnico português já no começo da temporada 2017/2018. Ibra anunciou que não jogará mais pela seleção da Suécia.

Para justificar a possível decisão dos Diabos Vermelhos, o Daily Star usa declarações dos jogadores do United ressaltando o espírito de liderança e a importância psicológica do craque para os outros integrantes do elenco. Um exemplo deles é o jovem atacante francês Anthony Martial, que também fala sobre as qualidades técnicas do veterano.

“Apesar da idade dele, ele tem sido crucial para nós. E não só com gols. Ele lidera o elenco e sabe conversar com todos os jogadores”, declarou o atleta de 21 anos. “Vamos esperar que ele continue com a boa forma, porque isso vai ajudar a gente a subir na tabela”, completou.

Defendendo a camisa vermelha do time de Manchester, Ibrahimovic tem acumulado bons números. Titular absoluto, ele marcou 16 gols em 25 jogos e tem sido um dos pilares do elenco. No entanto, a boa fase do atacante não tem se refletido nos resultados da equipe no Campeonato Inglês. O time comandando por Mourinho ocupa a 6ª posição da tabela, com 30 pontos – o líder Chelsea tem 43.