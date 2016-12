Após acertar com Donizete, Santos mira contratação de meia do Galo

Tweet no Twitter

Após tirar do Atlético-MG um de seus principais ídolos, o volante Leandro Donizete, o Santos agora quer uma promessa preto e branca. O meia-atacante Clayton entrou na mira do Peixe, que estaria disposto a desembolsar uma boa quantia para contar com o futebol do jovem jogador.

Com as tentativas em Marinho, do Vitória, dando errado, Clayton seria um pedido de Dorival Júnior, atletas que jogariam na mesma posição. O Peixe estaria disposto a gastar a mesma quantidade que investiria em Marinho, 2 milhões de euros (cerca de R$7,5 milhões).

O problema, no entanto, é que a oferta do Santos é menor que o investimento que o Atlético fez em fevereiro, quando comprou o passe do jovem jogador. O Galo, na época, gastou R$13 milhões e ainda emprestou dois jogadores ao Figueirense, Dodô e Rafael Moura, ambos já de volta.

O Galo, porém, conta com a venda de um jogador de seu elenco para equilibrar as contas. O nome mais provável, no entanto, é Lucas Pratto que é cobiçado pelo futebol estrangeiro. Além disso, Clayton não conseguiu render o esperado em Belo Horizonte, sendo titular em alguns momentos, mas passando boa parte dos jogos na reserva.

O Santos tem olhado com atenção o elenco atleticano. O clube já tentou a contratação de Robinho e Cazares. Em seguida confirmou o nome de Leandro Donizete para a temporada 2017 e agora sonha com Clayton.