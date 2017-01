Ancelotti apoia Guardiola no Manchester City e rechaça críticas

Guardiola viveu anos de grande domínio no futebol doméstico em suas passagens por Barcelona e Bayern de Munique. Dessa vez, no entanto, o cenário mudou. No comando do Manchester City, Pep ainda não fez sua equipe decolar, e até o momento mantém distância desconfortável para o líder Chelsea, o que tem gerado críticas a seu trabalho na Inglaterra. Algo que Carlo Ancelotti, seu sucessor no Bayern, já esperava.

Segundo o italiano, a falta de regularidade de uma equipe sempre recai nas costas do treinador, enquanto pouco crédito é atribuído na situação contrária, e o time atravessa fase de grandes atuações.

“Não me surpreendem as críticas. No futebol, quando as coisas vão bem, felicitamos aos jogadores e quando vão mal o treinador é o culpado”, disse o comandante.

Com a Inglaterra sendo considerado um país onde o campeonato nacional é mais complicado do que nos demais países, Ancelotti não acha incomum as dificuldades enfrentadas por Guardiola: “Creio que quando um treinador chega a um campeonato novo nunca é fácil, sempre requer um tempo de adaptação”.

Na quarta posição do Campeonato Inglês com 42 pontos após 20 rodadas, os Citizens estão longe do Chelsea, que atualmente ocupa a ponta e soma 49 pontos.