Amigo diz que Ronda Rousey pode se aposentar

Ronda Rousey pode se aposentar. É o que diz Mike Dolce, nutricionista e amigo da lutadora. Segundo ele, a atleta tem 50% de chances de se aposentar após o nocaute em 48 segundos pela brasileira Amanda Nunes.

“Se ela disser ‘fiz o que deveria no esporte, vou me aposentar como uma lenda no MMA feminino’, eu não ficarei surpreso”, disse Dolce para o site “MMAFighting.

Após perder a luta para a brasileira, Ronda disse: “Eu preciso de um tempo para refletir e pensar sobre o futuro. Obrigado por acreditarem em mim e por me entenderem”.