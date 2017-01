Agora na Yamaha, Lorenzo crê que terá de se adaptar a um outro estilo

Jorge Lorenzo optou por trocar de equipe ao fim da última temporada. Tricampeão mundial, o espanhol deixou a Yamaha para ser o principal piloto da Ducati. No entanto, após nove temporadas correndo pelo time japonês, ele terá de se adaptar a uma nova moto, totalmente distinta da que ele estava acostumado a guiar. Encontrando dificuldades em alguns aspectos, Lorenzo avaliou seu primeiro teste de pré-temporada em 2017.

“Não testamos quase nada, a moto era exatamente igual à que guiei em Valência. Estamos testando um pouco a ergonomia da moto para ver um pouco meu estilo e que me sinta um pouco mais cômodo. Tenho que trabalhar muito nesse sentido, porque a moto se pilota de forma oposta à que pilotava nos outros anos. Isso foi uma surpresa, porque em Valência fui forte desde o começo, mas aqui, nessa pista, não foi assim”, comentou.

Lorenzo fez apenas o 17º tempo na Malásia, neste domingo. A volta mais rápida do piloto espanhol foi completada em 2min01s350, o que não o deixou muito feliz. Acostumado a figurar nas primeiras posições do grid, o tricampeão mundial espera se adaptar o mais rápido possível à maneira de guiar a Ducati.

“Tenho que, pouco a pouco, melhorar a freada, que com a Yamaha era diferente, se freava muito antes. Com esta moto tenho que pilotar diferente, tenho que entender como modificar a moto para que seja mais fácil e também entender como estar ao nível dela”.

“Pensava que pilotando com o meu estilo, com o que fiz durante nove anos, principalmente freando antes, poderia ir mais ou menos bem, como fiz em Valência. Mas aqui não será assim. Tenho que aproveitar o potencial da moto, que é frear mais tarde e entrar na curva com os freios. Pouco a pouco vou me aproximando com este estilo de pilotagem”, concluiu.