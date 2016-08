Viajamos para revelar que temos estabilidade política, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, 31, que não está viajando para a China “a passeio” e que a comitiva brasileira quer mostrar ao mundo que é um governo legítimo. “A partir de hoje divulguem que nós estamos viajando exata e precisamente para revelar aos olhos do mundo que temos estabilidade política e segurança jurídica”, disse, durante discurso em sua primeira reunião ministerial como efetivo.

Segundo Temer, o principal objetivo da viagem é atrair recursos para o Brasil. “Vamos fazer várias viagens ao exterior com esse objetivo”, disse. Ele destacou as agendas bilaterais previstas e disse ainda que, durante o encontro do G-20, fará quatro discursos, inclusive no almoço com os líderes.

Para o dia 3 de setembro, por exemplo, já estão previstos encontros bilaterais com os primeiros ministros da Espanha e Itália, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Há também a previsão de uma conversa com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo. A agenda principal na China, o encontro dos líderes do G-20 em Hangzhou, está marcada para os dias 4 e 5 de setembro.

Temer vai aguardar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encerrar a coletiva de imprensa que está sendo concedida neste momento para embarcar para a China. Na Base Aérea de Brasília, será realizada a transmissão de cargo do presidente, já efetivo, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Fonte: Estadao Conteudo