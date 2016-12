Vereadora de Campo Grande é nomeada secretaria da Cidadania do Minc

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeou nesta terça-feira, 27, Luiza Ribeiro Gonçalves para o cargo de secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.

Luiza é advogada e vereadora Campo Grande (MS) pelo PPS, mesmo partido do ministro da Cultura, Roberto Freire. Ela se candidatou a um novo mandato em 2016, mas não foi reeleita.

A ocupante anterior do cargo de secretária da Cidadania, Renata Bittencourt, foi exonerada, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 27. Renata havia sido indicada pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, que deixou o cargo em novembro após conflitos com o então ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima.

