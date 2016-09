Vazam dados de submarino francês

Segredos técnicos e informações sigilosas contidas em 24,5 mil páginas do projeto original dos submarinos de ataque Scorpène, de tecnologia francesa – quatro dos quais estão sendo construídos no Brasil pela Odebrecht Defesa e Tecnologia para reequipar a Marinha – correm risco. Detalhes dos planos foram revelados há pouco mais de uma semana na Austrália, depois de o governo local ter anunciado a escolha do mesmo navio para renovar sua força naval. A operação envolve 12 embarcações, ao custo de US$ 38,5 bilhões.

O vazamento é acompanhado no Brasil pelo Ministério da Defesa. Uma versão avançada do Scorpène foi comprada pela Marinha. A encomenda das quatro unidades, mais ampla transferência de tecnologia, está sendo cumprida no novo estaleiro de Itaguaí, no litoral sul do Rio de Janeiro. O primeiro navio, o S-BR/1, diesel-elétrico, entra em operação em 2020. O contrato, que inclui o casco de um quinto modelo de propulsão nuclear, o estaleiro e uma nova base operacional, é o maior investimento do País na área militar – € 6.790.862142, cerca de R$ 22 bilhões, com financiamento internacional de 20 anos.

O jornal The Australian, que fez a revelação, teve acesso aos documentos referentes a uma encomenda feita pela Índia aos estaleiros DCNS, da França, abrangendo até nove Scorpène de acordo com o arranjo da classe Kalvari, configurada pela agência indiana de engenharia da defesa. O Chile e a Malásia também selecionaram o submarino.

Modelos

“Podemos definir o Scorpène como um submarino nuclear convertido para usar motores diesel-elétricos e, assim, tornar-se atraente para um mercado muito denso”, explicou no domingo, 4, ao jornal O Estado de S. Paulo um engenheiro francês ligado ao projeto. O especialista considera que o conhecimento privilegiado divulgado na Austrália “pouco compromete a segurança das marinhas que adotaram o produto, uma vez que todas elas incorporaram peculiaridades próprias para individualizar seus programas.”

A Marinha do Brasil, em nota assinada pelo contra-almirante Flávio Augusto Viana Rocha, ressalta que, embora sejam “originalmente da classe Scorpène, os submarinos em construção não possuem automaticamente as mesmas características dos submarinos desta classe em testes, construção e até já em operação por Marinhas de outros países” .

De acordo com o almirante, “os S-Br foram projetados atendendo especificações estabelecidas pela Marinha, o que indica haver diferenças entre os submarinos nacionais e os outros”. A conclusão é a de que “mesmo acompanhando atentamente os desdobramentos do ocorrido, a Marinha considera que o suposto vazamento não diz respeito aos compromissos firmados com a DCNS e não vislumbra – no momento – impacto no programa Prosub”.

A crise econômica teve efeitos no empreendimento, que sofreu um alongamento de prazos e de aporte de dinheiro. O quarto navio convencional, o S-Br/04, só entrará em atividade em 2023. O nuclear entrará em detalhamento em 2018. O início da construção do navio não foi definido. A meta fixada em 2010 no Plano de Articulação e Equipamento, o Paemb, está comprometida em definitivo. Quando foi divulgado, o estudo que tratava dos meios “para formação de uma força dissuasória regional” desenhava uma frota de seis submarinos atômicos e 20 convencionais (15 novos, 5 revitalizados) em uso entre 2047 e 2050. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo