Valdir Raupp, 27ª senador a discursar, reafirma que votará a favor de impeachment

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) reafirmou que votará a favor do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Em seu discurso, o parlamentar disse que o governo provisório de Michel Temer melhorou o País nos últimos meses. Para ele, Dilma não tinha mais credibilidade e confiança para continuar a governar o Brasil.

Segundo Raupp, avaliar a correção das decisões econômicas e a postura da petista em relação ao Congresso também entra na avaliação dos senadores no julgamento do impeachment, e não apenas os decretos de crédito suplementar que baseiam a denúncia do processo. Raupp foi o 27º parlamentar a discursar nesta terça-feira.

Na sequencia, o senador Ivo Cassol (PP-RO) também anunciou em seu discurso que irá votar a favor do impeachment. O senador, entretanto, dedicou pouco do seu discurso ao tema do impeachment.

Cassol preferiu usar a sessão para se defender do processo que enfrenta no STF por fraude em licitações, da época em que era prefeito em Rondônia. O senador está prestes a ser julgado pelo Supremo, que já adiou seu julgamento por mais de uma vez.

Fonte: Estadao Conteudo