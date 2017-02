Tucano ganha espaço no Planalto, mas não a coordenação política

Da Redação

redacao@jornaldebrasilia.com.br

Os novos ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência da República), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Luislinda Valois (Direitos Humanos) assinaram no final da manhã de hoje (3) o termo de posse diante do presidente Michel Temer. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ganhou novas atribuições, assumindo diretamente a Segurança Pública, e também assinou um termo de posse. Quebrando o protocolo, nenhum dos ministros discursou.

A posse representa, na verdade, um redesenho do governo. Imbassahy leva o PSDB para dentro do Palácio do Planalto, fazendo parte do grupo mais próximo ao presidente da República. Não terá, porém, os poderes de Geddel Vieira Lima, que na prática era o verdadeiro articulador político do governo.

Todas as nomeações passavam por Geddel e sua equipe, que assim eram os virtuais articuladores da bancada governista no Congresso. Imbassahy não terá essa função.

Logo depois da eleição da Câmara, na quinta-feira, Temer assinou uma Medida Provisória recriando dois ministérios e dando novas atribuições à pasta da Justiça, que passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública.

Moreira Franco comandará a Secretaria Geral da Presidência, que havia sido extinta em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff. A estrutura abrigará, além do PPI, as secretarias de comunicação, administração e o cerimonial, antes vinculados à Casa Civil e à Secretaria de Governo, a pasta de Geddel.

A nomeação de Moreira ocorre no rastro de uma reforma ministerial anunciada pelo Planalto. Em um contraponto ao compromisso feito no início do governo peemedebista de redução dos ministérios, o número de pastas aumentou de 26 para 28, quatro a menos do total herdado pelo governo Dilma.

As mudanças também ampliam – ao menos formalmente – o espaço do PSDB, principal aliado da gestão peemedebista, na máquina pública. Com a ameaça de deixar o governo para a eleição presidencial de 2018, o partido passa a acumular cinco pastas, uma a menos que o PMDB. Isso não significa, porém, que assumirá efetivamente a articulação política. Nesse caso, Temer teria menos controle sobre ela, algo de que o presidente não abrirá mão.

A mudança no papel de Alexandre de Moraes, outro tucano, inclui outra mensagem. Ele passa formalmente a ter atribuições na Segurança Pública, o que na prática já estava sob sua alçada. Com isso Temer atende a chamada “bancada da bala”, que cobrava um ministério para o setor. No entanto, sinaliza também que Alexandre não será o seu indicado para a vaga de Teori Zawascki no Supremo Tribunal Federal, como queria o ministro da Justiça.