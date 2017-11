TRE suspende propaganda do PSDB que ofendia Rollemberg

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) suspendeu propaganda partidária do PSDB que, segundo a legenda do governador Rodrigo Rollemberg, o PSB, veiculava conteúdos ofensivos, além de não atender aos objetivos previstos na legislação.

Os dois conteúdos, ambos de 30 segundos, foram ao ar no último dia 3. Ainda segundo o PSB, as propagandas afirmaram que o governador do DF “comprou apoio político com dinheiro público” e continham “insinuações, ofensas e ataques que maculam a imagem do chefe do Poder Executivo da capital federal.”

A desembargadora Sandra de Santis acatou a solicitação. “Reputo presentes os pressupostos necessários para o deferimento da liminar”. Para a magistrada, o que foi divulgado revela apenas a intenção de desqualificar Rodrigo Rollemberg.

Confira o teor das propagandas:



“Um governador pode comprar apoios políticos usando dinheiro

público?

Infelizmente, pode.

Mas nenhum governador consegue comprar o respeito da

população.

Brasília vive hoje o pior Governo da sua história, sem

planejamento, sem obras, sem esperança.

Não adianta gastar milhões em propaganda.

O povo não é bobo.

Nós, do PSOB, não estamos à venda e não vamos nos calar.”