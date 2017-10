Termina leitura no plenário da Câmara de parecer sobre denúncia contra Temer

Tweet no Twitter

Durou pouco mais de uma hora a leitura no plenário da Câmara do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) que pede o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A leitura foi feita pela segunda secretária da Casa, Mariana Carvalho (PSDB-RO).

A leitura é uma exigência do regimento interno da Casa para dar conhecimento ao plenário do relatório que foi aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após a leitura, os denunciados serão notificados pelo primeiro-secretário, Fernando Giacobo (PR-PR), e haverá publicação no Diário da Câmara.

Fonte: Estadao Conteudo