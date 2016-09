Teori agenda depoimentos de Lobão, Chalita e Picciani como testemunhas de Cunha

O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), agendou novos depoimentos de testemunhas de defesa do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um suposto esquema de dinheiro desviado na compra de navios-sonda da Petrobras.

Serão ouvidos ainda neste mês o senador Edison Lobão (PMDB-MA); o ministro do Esporte, Leonardo Picciani; e o candidato a vice-prefeito na chapa do petista Fernando Haddad, Gabriel Chalita (PDT). Lobão será ouvido no dia 20 de setembro; Chalita no dia 26 e Picciani no dia 28.

O STF começou a ouvir testemunhas na ação penal na qual Cunha é réu no final de agosto. Ao todo, o Supremo ouvirá 26 testemunhas arroladas pela defesa do deputado afastado, sendo 13 parlamentares. Cunha também é réu em outra ação penal, sobre as contas secretas na Suíça, e responde a ao menos outros cinco inquéritos no STF.

Fonte: Estadao Conteudo