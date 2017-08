Temer se reúne com Tasso para pedir apoio às reformas

O presidente Michel Temer se reuniu nesta sexta-feira (11) com o presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), para pedir apoio do partido na votação das reformas no Congresso, principalmente a da Previdência e a tributária. O encontro ocorreu na casa do empresário Abílio Diniz, em São Paulo, logo depois de o presidente ter voltado da viagem a Lucas do Rio Verde (MT).

Tasso disse que o PSDB votará a favor das duas reformas, apesar das divisões do partido no Congresso. Sobre a reforma política, o tucano afirmou que há divergências nas bancadas tanto da Câmara como do Senado em relação a vários pontos.

Publicidade

O presidente interino do partido é um dos que defendem que o PSDB deixe o governo, mas é a favor das reformas. Na última quarta-feira, após reunião da Executiva, o presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), disse que a divergência interna e o desembarque do governo estavam superados.

O encontro entre Temer e o tucano ocorre na mesma semana em que o presidente se reuniu com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).

Fonte: Estadao Conteudo