Temer se reúne com líderes do Senado

Começou na tarde desta terça-feira, 7, com mais de meia hora de atraso, a reunião do presidente Michel Temer e líderes do Senado. Diferente da reunião de ontem com líderes da Câmara, a fala do presidente não foi transmitida para a imprensa.

De acordo com a lista divulgada nesta tarde, participam da reunião os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy; e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Estão presentes ainda os senadores Cidinho Santos (MT-PR), Eduardo Lopes (PRB-RJ), Omar Aziz (PSD-AM), Pedro Chaves (PSC-MS), Romero Jucá (PMDB-RR), Vicentinho Alves (PR-TO), Wilder Morais (PP-GO), Valdir Raupp (PMDB-RO), Benedito de Lira (PP-AL), Raimundo Lira (PMDB-PB), Paulo Bauer (PSDB-SC) e José Serra (PSDB-SP). Da base aliada, por enquanto, não há representantes do DEM e do PTB.

