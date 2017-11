Temer recebe oito ministros e parlamentares na véspera do feriado

Pela primeira vez em Brasília nesta semana, o presidente Michel Temer retomou nesta quarta-feira, 1º, o expediente no Palácio do Planalto, recebendo ministros, parlamentares e um governador em nove audiências ao longo do dia, na véspera do feriado de Finados.

Temer se reuniu com oito ministros: Eliseu Padilha (Casa Civil), Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência), Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), Dyogo Oliveira (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e Luislinda Valois (Direitos Humanos).

Entre os parlamentares, estiveram no gabinete presidencial os deputados Mauro Pereira (PMDB-RS), Carlos Marum (PMDB-MS), Beto Mansur (PRB-SP), Hildo Rocha (PMDB-MA) e Fábio Faria (PSD-RN), acompanhado do pai, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), e de Wagner Araújo, secretário extraordinário de gestão de projetos do Estado.

A agenda de Temer divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não prevê compromissos para quinta-feira, 2, e despachos internos a partir das 10h de sexta-feira, 3.

