Temer recebe ministros e discute chances de aprovação da reforma da Previdência

O presidente Michel Temer recebeu na tarde de hoje os ministros da Secretaria-Geral, Wellington Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, e discutiu com eles as chances de aprovação da reforma da Previdência. “São boas”, disse Moreira Franco à reportagem.

“Há empenho em se tocar a reforma da Previdência”, afirmou o ministro, acrescentando que ela é fundamental para dar tranquilidade ao processo de recuperação da economia. “O esforço tem sido e vai ser grande para que possamos votar o mais rápido possível.”

Outro tema da reunião foram medidas no campo tributário para melhorar o ambiente de negócios. “Não é reforma”, afirmou Moreira Franco. “São medidas pontuais, com o objetivo de simplificar e agilizar.” Segundo o ministro, já há várias propostas nesse campo em tramitação no Congresso e o governo pretende enviar outras ainda este ano, mas ele não disse quais.

Fonte: Estadao Conteudo