Temer recebe Luislinda e mais sete ministros em reunião do núcleo social

A reunião do presidente Michel Temer com ministros do núcleo social que ocorre nesta manhã conta com a presença de oito ministros, incluindo Luislinda Valois (Direitos Humanos), que tem sido o centro de recente polêmica depois que a Coluna do Estadão revelou a insatisfação da ministra com o valor de seu contracheque.

Conforme a reportagem, Luislinda protocolou um pedido ao governo no qual alegava fazer trabalho escravo por não receber R$ 61 mil, valor que seria a soma de sua remuneração como ministra com a aposentadoria como desembargadora. Se o pleito da ministra foi atendido, ela receberia além do teto constitucional, violando a legislação.

Os outros ministros presentes à reunião com Temer são: Eliseu Padilha (Casa Civil), Bruno Araújo (Cidades), Leonardo Picciani (Esporte), Mendonça Filho (Educação), Osmar Terra (Desenvolvimento Social), Ricardo Barros (Saúde) e Ronaldo Nogueira (Trabalho).

Também estão no encontro no Palácio do Planalto os líderes do governo no Congresso Aguinaldo Ribeiro e Lelo Coimbra.

Agenda

Depois desse encontro, Temer receberá o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O presidente quer alinhar com Maia a agenda da Câmara até o fim do ano e também ouve do deputado fluminense algumas demandas de ações para a segurança do Rio de Janeiro, reduto eleitoral de Maia.

Temer queria fazer uma conversa – separada dos líderes – com Maia e também com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, no entanto, o nome do presidente do Senado ainda não foi confirmado nesta agenda.

A exemplo do que fez ontem e reuniu líderes da base aliada na Câmara, hoje é a vez dos líderes da base no Senado, em uma reunião marcada para as 14h30.

A agenda oficial de hoje ainda prevê uma reunião com o deputado Laerte Bessa (PR-DF).

Fonte: Estadao Conteudo