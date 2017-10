Temer quer fazer avançar algumas matérias por MPs, diz Fábio Ramalho

O presidente Michel Temer recebeu nesta segunda-feira, 30, a visita do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (PMDB-MG). O encontro aconteceu na residência de Temer, na zona oeste da capital paulista, pouco após o peemedebista deixar o hospital Sírio-Libanês, onde se internou no fim de semana para uma cirurgia de desobstrução da uretra.

Após a visita, que durou cerca de 40 minutos, Temer acompanhou o deputado até o portão de sua casa. Ramalho disse que o presidente “está mais jovem” e que os dois conversaram sobre a semana de votações. Segundo o deputado mineiro, o presidente disse que pretende colocar em votação no Congresso algumas Medidas Provisórias (MPs), como a do Fies e a que altera o marco da mineração, antes de voltar a discutir Projetos de Lei. A ideia, segundo Ramalho, é colocar a MP da mineração até amanhã para votação.

Para que isso seja possível, o deputado vai procurar o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para que ele adie a sessão do Congresso e permita à Câmara apreciar as MPs.

Além de Ramalho, é esperado também que o peemedebista receba a visita do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir com Temer possíveis mudanças no Orçamento de 2018. Ramalho ocupa a presidência da Câmara em razão da ausência de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que está no exterior até domingo.

Cirurgia

O hospital Sírio-Libanês divulgou nesta tarde o boletim de alta do presidente Temer. No documento, foi informado que o presidente deve passar por uma reavaliação de rotina em 30 dias.

Fonte: Estadao Conteudo