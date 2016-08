Temer prepara vídeo para aceno ao mercado

O presidente em exercício Michel Temer vai gravar uma mensagem em vídeo a ser dirigida à Nação – caso Dilma Rousseff seja afastada definitivamente da Presidência – com aceno ao mercado financeiro sobre sua disposição de colocar o País “nos trilhos”.

O peemedebista tem dedicado parte do seu tempo nos últimos dias a ensaios. A gravação será feita apenas após a declaração do resultado, previsto para terça-feira, 30. O vídeo terá cerca de 5 minutos. Apesar de já ter o esboço de sua mensagem pronto, Temer aguardará a fala de Dilma no Senado, na próxima segunda-feira, para finalizar o texto. “Mas vamos ter de esperar para ver como Dilma se comportará para eventualmente fazer ajustes”, disse o marqueteiro do PMDB, Elsinho Mouco. Com a decisão de falar logo após o resultado, Temer desistiu da ideia de gravar o pronunciamento de Sete de Setembro.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), será o responsável pela definição do formato da cerimônia de posse de Temer, caso o impeachment seja aprovado. A ideia, de acordo com o Planalto, é que seja algo “sem pompa” e “rápida”. Não está previsto discurso de Temer no Congresso, apenas um juramento. A maior preocupação de Temer é com a viagem que fará à China. Por causa de mais de 30 horas de viagem, Temer quer chegar a tempo de um encontro com o primeiro-ministro chinês, que está pré-agendado para o dia 2 de setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo