Temer passa mal e é encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital do Exército

O presidente Michel Temer foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital do Exército após passar mal, na tarde desta quarta-feira (25). Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele. Interlocutores de Temer garantem que o presidente passa bem e não vêem motivo para adiar a votação da denúncia, que ocorre nesta tarde, na Câmara dos Deputados. Segundo fontes disseram ao Estado, Temer foi internado com problemas urológicos e passou por exames. O hospital, no entanto, ainda não divulgou boletim médico do estado de saúde do presidente.

Denúncia

A sessão aberta pela manhã foi encerrada às 14h22 com 332 presentes. Faltavam apenas dez para garantir o quórum mínimo de 342 para colocar o processo em votação. Presente no jantar na noite de ontem na casa do vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, Temer não comeu a leitoa, tropeiro ou linguiça servidos. Apenas serviu-se de sorvete de queijo e tomou um copo de água de coco. O presidente foi recentemente diagnosticado com problemas nas artérias coronárias.

