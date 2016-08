Temer garantiu que conquistas da população serão preservadas e ampliadas

O senador Hélio José (PMDB-DF) disse que vai votar a favor do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. Ele afirmou que, para formar a convicção do seu voto, o presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que em sua gestão as conquistas da população nos últimos anos serão preservadas e ampliadas. Defensor dos servidores públicos, ele afirmou que o atual presidente não compactua com a injustiça e garantiu, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, reajustes salariais para o funcionalismo. (Ricardo Brito, Beatriz Bulla, Julia Lindner e Isabela Bonfim)

Fonte: Estadao Conteudo