Temer fez reunião com ministros e líderes e deve embarcar ainda hoje para SP

O presidente Michel Temer fez na manhã desta quinta-feira, 19, uma reunião com ministros e líderes para alinhar a estratégia do governo em relação à votação da denúncia por corrupção passiva e obstrução de Justiça, prevista para acontecer no próximo dia 25 no Plenário da Câmara. Participaram do encontro os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), e também o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que está na pasta na cota do PP.

O líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE) e os deputados Lelo Coimbra (PMDB-ES), Carlos Marun (PMDB-MS) e Beto Mansur (PRB-SP) também participaram.

Antes da reunião, Temer recebeu em seu gabinete o cientista político Denis Rosenfield e ao longo do dia tem atendido mais alguns parlamentares e auxiliares. Daqui a pouco, segundo fontes, o presidente vai ter uma reunião com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, e dos Transportes, Mauricio Quintella.

Temer deve ir ainda hoje para São Paulo e, de acordo com interlocutores, deve pernoitar na capital paulista para uma viagem amanhã a Palotina, no Paraná, para participar de cerimônia de comemoração aos 20 anos do Complexo Agroindustrial e, ainda, da inauguração do maior abatedouro de peixes do Brasil.

