Temer fará reunião com líderes hoje à noite no Alvorada

Na semana em que pretende ver derrubada a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o presidente Michel Temer vai se reunir com ministros e líderes da base aliada na noite desta segunda-feira, 23. O compromisso acabou de ser informado oficialmente pelo Palácio do Planalto. Temer quer consolidar os votos para barrar a denúncia por obstrução de justiça e formação de quadrilha e tentar conter insatisfações na base para conseguir retomar a agenda do governo.

Mais cedo, Temer se encontrou com a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, que, segundo apurou a reportagem, alinhou com o presidente o teor da mensagem que será protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do italiano Cesare Battisti.

Agenda

Após cerimônia de Imposição da Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, o presidente recebeu o deputado Mauro Pereira (PMDB/RS), no Palácio do Planalto. Depois da reunião com Grace, foi a vez de audiência com o deputado Danilo Forte (PSB/CE).

Agora à tarde, antes da reunião no Alvorada, Temer participa de Cerimônia de Apresentação de Cartas Credenciais.

Fonte: Estadao Conteudo