Temer está reunido com Meirelles e Dyogo no Planalto

O presidente Michel Temer está reunido com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e o do Planejamento, Dyogo Oliveira, no Palácio do Planalto. A agenda divulgada mais cedo previa despachos internos a partir das 10 horas, mas Temer já está no Planalto desde as 9 horas.

O tema do encontro não foi informado, mas o governo precisa fechar mudanças no Projeto de Lei do Orçamento de 2018 para enviar no próximos dias ao Congresso. Como o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou nesta segunda-feira, 23, a equipe econômica trabalha para conseguir enviar a nova versão da proposta até o fim desta semana. O esforço ocorre em meio ao prazo cada vez mais exíguo para que a Comissão Mista de Orçamento (CMO) dê andamento ao projeto.

O relatório de receitas precisa ser apresentado até a próxima segunda-feira, 30, e o relatório preliminar do Orçamento, até o dia 4 de novembro.

