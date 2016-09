Temer e primeira-dama deixam desfile de 7 setembro

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer deixaram por volta das 11h desta quarta-feira a Esplanada dos Ministérios, depois de assistirem ao desfile de 7 de setembro, no momento em que a Esquadrilha da Fumaça fazia sua tradicional apresentação.

No momento em que Temer deixava a tribuna de honra, os gritos de “Fora Temer” e “golpistas, fascistas não passarão” recomeçaram na arquibancada ao lado. Dessa vez, no entanto, os gritos foram abafados pelo som da cerimônia.

Manifestações

Um pouco antes de Temer deixar o evento, manifestantes que se concentravam no Museu da República, em Brasília, começaram a se deslocar pela Esplanada dos Ministérios. A polícia montou três cordões de isolamento para revistá-los e a cavalaria da Polícia Militar também acompanha o grupo, composto por três mil manifestantes, de acordo com estimativa do MST. Eles gritam “me deixa passar”.

Fonte: Estadao Conteudo