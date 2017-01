Temer deve chegar ao velório de Teori por volta das 13h30

O presidente Michel Temer pousou pouco antes das 13 horas na base aérea de Canoas e deve chegar ao velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki por volta das 13h30. A cerimônia ocorre na sede do tribunal Regional federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Temer viajou acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Ele deve ser acompanhado no velório do governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori (PMDB), e do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

A presidente do STF, Cármen Lúcia, está na capital gaúcha desde ontem, acompanhando a família de Teori.

