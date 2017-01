O presidente Michel Temer deve chegar ao velório do ministro do STF Teori Zavascki por volta de 13 horas. A previsão é que ele saia de Brasília às 11 horas. O corpo de Teori chegou à sede do TRF da 4ª região às 8h20. No comboio estavam membros da família e também a presidente do STF, Cármen Lúcia, que está em Porto Alegre desde ontem.

Fonte: Estadao Conteudo