Temer deixa Planalto e vai para Palácio do Jaburu

O presidente Michel Temer deixou na tarde desta quarta-feira, 7, o Palácio do Planalto e foi para a sua residência oficial, o Palácio do Jaburu. Segundo a assessoria de imprensa, o presidente deve retornar para cumprir a agenda das 17 horas, quando receberá o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e a bancada do partido na Câmara. Não há informações se Temer terá algum encontro em sua residência.

Nesta quarta, Temer mudou de versão e admitiu ter viajado com a família para Comandatuba em janeiro de 2011 e disse ainda que “não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço”. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota na qual retifica uma informação dada ontem de que o então vice-presidente Michel Temer, em 2011, havia usado aviões da Força Aérea Brasileira para fazer uma viagem com a família para Comandatuba e Porto Alegre.

Segundo o Planalto, “o então vice-presidente Michel Temer utilizou aeronave particular no dia 12 de janeiro de 2011 para levar sua família de São Paulo a Comandatuba, deslocando-se em seguida a Brasília, onde manteve agenda normal no gabinete”, diz.

“A família retornou a São Paulo no dia 14, usando o mesmo meio de transporte. O vice-presidente não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço”, completa o texto.

O dono da JBS, Joesley Batista, entregou à Procuradoria-Geral da República um diário de voo de seu jatinho com informações sobre viagens do presidente Michel Temer. O caso foi revelado pelo site O Antagonista e confirmado pelo Estadão.

