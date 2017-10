Temer chega ao Sírio-Libanês para reavaliar e continuar tratamento urológico

O presidente Michel Temer chegou na noite desta sexta-feira, 27, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com nota divulgada nesta noite pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Temer deu entrada hoje no hospital “para reavaliação e continuidade do tratamento urológico a que foi submetido em Brasília”. Ainda não há informações do tempo de permanência do presidente no hospital, nem a quais procedimentos será submetido.

Na última quarta-feira, 25, mesmo dia em que conseguiu barrar na Câmara dos Deputados a segunda denúncia contra ele, o presidente teve um desconforto urológico e foi internado às pressas, em Brasília. Ele permaneceu por sete horas no Hospital Militar de Área de Brasília, onde passou por um procedimento para colocar uma sonda, que poderá ser retirada, a depender da avaliação médica.

Fonte: Estadao Conteudo