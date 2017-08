Temer chega a Brasília e já despacha no Planalto

O presidente Michel Temer chegou a Brasília as 17h50 e estava no Palácio do Planalto reunido nesta noite com os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, além do secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Marcos Galvão.

Assim que chegou, Temer recebeu o presidente do Conselho Nacional do Sesi, João Henrique de Almeida Sousa, e prefeitos do Piauí.

Conforme a agenda oficial, que teve seu horário atualizado a partir da chegada do presidente, às 19h, Temer receberia o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.

