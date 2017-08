Temer cancela café da manhã com Alckmin, Doria e pastores evangélicos

O presidente Michel Temer cancelou a participação em um café da manhã nesta quinta-feira, 17, com pastores de igrejas evangélicas. No evento, Temer era aguardado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo prefeito da Capital, João Doria, ambos do PSDB. Os tucanos estão no local.

Após o café, estava prevista a participação dos três na cerimônia de abertura de uma feira de produtos gospel que será realizada até sábado no Expo Center Norte, centro de convenções localizado na zona norte da capital paulista.

Segundo a organização do evento, cerca de 450 líderes evangélicos se inscreveram para participar do encontro com Temer. (Eduardo Laguna e Pedro Venceslau)

Fonte: Estadao Conteudo