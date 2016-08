Temer assistiu aprovação do impeachment no Jaburu com Padilha, Geddel e Moraes

O presidente em exercício Michel Temer, que agora será efetivado no cargo, assistiu a decisão que aprovou o impeachment de Dilma Rousseff, no Palácio do Jaburu, com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Geddel Vieira Lima (Secretaria de governo), Alexandre Moraes (Justiça).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que assumirá a presidência quando Temer for para a China, já que é o terceiro na linha de sucessão, participou da reunião, mas saiu por volta das 13h10 do Jaburu. Também estavam na reunião assessores e outros interlocutores do peemedebista.

Temer deve vir ao Palácio do Planalto para uma conversa com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira. Mais cedo, o Planalto havia anunciado, para as 12h30, a coletiva para a divulgação do Projeto de Lei Orçamentária de 2017 (PLOA), que traz uma meta de déficit fiscal de R$ 139 bilhões para o Governo Central e de R$ 143,1 bilhões para o setor público consolidado.

A divulgação não aconteceu ainda e deve demorar mais um pouco. Segundo uma fonte, Dyogo e Meirelles devem ir ao Congresso por volta das 14 horas e depois viriam para o Planalto.

Temer vai aguardar ainda a notificação de que foi efetivado no cargo para ir até o Plenário da Câmara para a cerimônia de posse.

Fonte: Estadao Conteudo