Sessão com Dilma bate recorde de audiência no canal da TV Senado no YouTube

A sessão com a presença da presidente afastada Dilma Rousseff (PT) no Senado nesta segunda-feira, 29, bateu na internet a audiência da sessão que autorizou a instauração do processo de impeachment na Câmara, no dia 17 de abril.

A TV Senado registrou 3.359.649 visualizações no vídeo da sessão de segunda, transmitida através de um link no YouTube. O número é resultado dos internautas que acompanharam ao vivo e dos que visualizaram o vídeo gravado.

O índice é a maior audiência do canal desde que a emissora abriu o canal no YouTube, em dezembro de 2010.

O vídeo da sessão que autorizou a abertura do processo de impedimento de Dilma, em abril, tem 3.194.298 visualizações no canal da TV Câmara no YouTube, entre os que assistiram em tempo real e os que reproduziram o material até o momento. A transmissão é a maior audiência para a TV Câmara na rede social desde a abertura do canal, em novembro de 2015.

Por volta das 12h30 de hoje, 83.594 internautas estavam assistindo a sessão no plenário do Senado Federal, que no momento ouve os argumentos do advogado de defesa de Dilma, José Eduardo Cardozo.

Fonte: Estadao Conteudo