Sérgio Moro participa do velório de Teori em Porto Alegre

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, já está no velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, que é realizado na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Teori era o relator da operação no STF. A presidente do Supremo, Cármen Lúcia, também esteve no local, mas retornou para seu hotel, para descansar. Ela acompanhou com a família ao longo de toda a madrugada os trâmites para o transporte do corpo do Rio de Janeiro para a capital gaúcha.

O presidente Michel Temer deve chegar ao velório por volta das 13 horas. Estava previsto um pronunciamento dele e de Cármen, mas agora não há mais confirmação sobre isso. Apesar da informação de que o velório seria aberto ao público às 11 horas, na verdade somente amigos, familiares e autoridades poderão participar. A família está muito consternada e não quer autorizar, por exemplo, que a imprensa faça imagens do corpo.

Por enquanto, poucas pessoas chegaram ao local. Um funcionário do Grêmio trouxe uma bandeira para ser colocada sobre o caixão. Torcedor fanático do time, Teori foi conselheiro do clube por quase 30 anos. Também compareceu ao velório a ex-cunhada do ministro Loeni Falcão. Seguindo o discurso do filho de Teori, Francisco Zavascki, ela disse que “prefere acreditar” que a queda do avião que vitimou o jurista, em Paraty (RJ) tenha sido um acidente.

Além de Temer e Cármen Lúcia, também devem participar do velório o governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori (PMDB), e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Temer deve viajar acompanhado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A ex-presidente Dilma Rousseff, que mora em Porto Alegre, está em viagem ao exterior e não deve comparecer.

