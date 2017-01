Secretário de Fazenda garante que não haverá aumento de impostos no DF em 2017

Eric Zambon

O secretário de Fazenda, João Antônio Fleury, garante que não haverá aumento de impostos no DF em 2017. Apesar das dívidas acumuladas de exercícios anteriores, o titular da pasta espera melhorar a arrecadação de tributos e diminuir os custos com pessoal e contratos para equilibrar as contas.

“Queremos que a economia de dinamize. O que está no nosso cenário é permitir que as empresas (locais) possam concorrer com aquelas das cidades limítrofes ao DF”, afirma Fleury. Ele admite que a receita com impostos na capital teve incremento de R$ 1,2 bilhão em 2016, mas pondera que o menor valor dos repasses recebidos do Governo Federal impediram o DF de comemorar o resultado.

“Tivemos de tirar R$ 382 milhões do Tesouro para arcar com as despesas dá Saúde e Segurança. Recebemos R$ 1,1 bilhão a menos relativo ao Fundo Constitucional, em relação a 2015”, exemplifica.

No momento, o Governo de Brasília apresenta o Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre de 2016. O secretário Fleury criticou a afirmação de que o DF tem “dinheiro sobrando” e afirmou que um dos motivos da apresentação é mostrar o “mundo real”.