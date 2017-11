Se não houver convergência, apoiarei Tasso à presidência do PSDB, diz FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou na tarde desta sexta-feira, 10, uma mensagem em seu Facebook na qual afirma que apoiará o nome do senador Tasso Jereissati (CE) à presidência do PSDB, caso o partido não encontre uma convergência até sua convenção, marcada para o dia 9 de dezembro. Nesta quinta-feira, 9, Tasso foi destituído do comando interino da sigla pelo senador Aécio Neves (MG).

“Se porventura tal convergência não se concretizar, o que porá em risco as chances do PSDB, já disse que apoiarei a candidatura do senador Tasso Jereissati à presidência do partido”, escreveu. O ex-presidente acrescentou, porém, que não faz ressalvas à eventual candidatura do governador de Goiás, Marconi Perillo, “a quem respeito por sua fidelidade ao PSDB e pelo bom governo que faz”.

O tucano disse, ainda, que espera que o novo presidente interino do partido, o ex-governador e Alberto Goldman, “crie condições para que líderes experientes e respeitados, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumam posição central no partido”.

Goldman assumiu interinamente o comando da sigla nesta quinta-feira, por indicação do senador Aécio Neves (MG), após a destituição do senador cearense. A justificativa do mineiro para a saída de Tasso foi garantir “isonomia” na disputa pelo comando do partido. Além de Tasso, que oficializou sua candidatura na última quarta-feira, 8, Perillo, aliado de Aécio, também pleiteia a vaga.

A decisão deflagrou a pior crise interna da história do partido, fundado em 1988.

Fonte: Estadao Conteudo